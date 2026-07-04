T20 Franchise Cricket Tournament Players

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T20 Franchise

Richardson, George Franklin

Jersey

Scholtz, Bernard Martinus

Namibia

Erasmus, Gerhard

Namibia

du Preez, Michau

Namibia

Davin, Niko

Namibia

Green, Zane

Namibia

Julius, Joshuan

Namibia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Ya France, Pikky

Namibia

Birkenstock, Karl Johan

Namibia

Loftie-Eaton, Nicol

Namibia

Fouche, Shaun

Namibia

Shikongo, Ben

Namibia

Van Lingen, Michael

Namibia

Frylinck, Jan Nicolaas

Namibia

Lungameni, Tangeni

Namibia

du Plessis, Jean

South Africa

Khalid, Usman

Sumerauer, Julius

Jersey

Smit, JJ

Namibia

Rensburg, Gerhard Janse Van

Namibia

Kruger, Malan

Namibia

Leicher, Dylan

Namibia

Lita, Addo

Vuuren, Zacheo J v

Busing-Volschenk, Alexander

Namibia

Blignaut, Peter-Daniel

Namibia

Villiers, Hansie De

Visagie, JW

Namibia

Moffet, Ryan

Namibia

Du Plessis, Franscois Schalk

Namibia

Kariata, Morris Gerhardt

Namibia

Bergh, Franko Kerneels

Namibia

Niehaus, Pieter Wouter

Namibia

van Mollendorf, Erich

Namibia

Cock, Divan la

Namibia

Balt, Jan

Namibia

Jaffery, Faridoun

Shikongo, Simon

Kariata, Junior

Namibia

Fayyaz, Salman

Pakistan

Klazinga, Handre

Naeem, Muhammad

Pakistan

Louw, Kristin

van Schoor, Danie

Namibia

Kotze, JP

Namibia

Nel, Dewald

Namibia

Mehmood, Taha

Nuuyoma, Tangi

Peters, Niko

Badenhorst, Hanro

Baard, Stephan Julian

Namibia

Sithole, Tawanda

Zimbabwe

Nyashadzaishe, Nyasha

Wyk, Henry Van

Bhatti, Ahsen

Lawer, Lawrence

Plessis, Arnaud Du

Mutumbe, Mika

Namibia

Bronkhorst, Christo

Waqas, Mohammad

Chivi, Samson

Wyk, Darren van

Namibia

Julie, Renaldo

Grant, Henry

de Jager, Jandre