T20 Series Afghanistan vs Pakistan Cricket Tournament Players

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T20 Series Afghanistan vs Pakistan

Wasim, Imad

Pakistan

Tahir, Tayyab

Pakistan

Masood, Shan

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Ihsanullah

Pakistan

Ahmed, Iftikhar

Pakistan

Nawaz, Mohammad

Pakistan

Zadran, Najibullah

Afghanistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Naseem Shah

Pakistan

Khan, Rashid

Afghanistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Khan, Zaman

Pakistan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Ayub, Saim

Pakistan

Haris, Mohammad

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Zazai, Afsar

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Ghani, Usman

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Masood, Nijat

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Khan, Zahir

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Kharotai, Mehmood

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Khan, Mohammad Azam

Pakistan

Ashraf, Faheem

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Khan, Shadab

Pakistan

Wasim Jr, Mohammad

Pakistan