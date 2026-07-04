T20 Series Zimbabwe vs Afghanistan Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Zimbabwe vs Afghanistan

Murid, Naveen-ul-Haq

Afghanistan

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Khan, Rashid

Afghanistan

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Afghanistan

Omarzai, Azmatullah

Afghanistan

Madande, Clive

Zimbabwe

Burl, Ryan

Zimbabwe

Kaitano, Takudzwanashe

Zimbabwe

Musekiwa, T

Zimbabwe

Evans, Brad

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Marumani, Tadiwanashe

Zimbabwe

Akram, Faraz

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Nabi, Mohammad

Afghanistan

Naib, Gulbadin

Afghanistan

Ahmad, Fareed

Afghanistan

Ashraf, Sharafuddin

Afghanistan

Janat, Karim

Afghanistan

Zadran, Ibrahim

Afghanistan

Gurbaz, Rahmanullah

Afghanistan

Ahmad, Noor

Afghanistan

Atal, Sedeq

Afghanistan

Farooqi, Fazalhaq

Afghanistan

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Munyonga, Tony

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Rasooli, Darwish

Afghanistan

Zazai, Hazratullah

Afghanistan

Kamal, Shahidullah

Afghanistan

Myers, Dion

Zimbabwe

Akbari, Zubaid

Afghanistan

Tinotenda Tinashe Maphosa

Zimbabwe

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Kharote, Nangeyalia

Afghanistan

Shirzad, Mohammad Ishaq

Afghanistan

Ahmadzai, Ijaz Ahmad

Afghanistan

Maposa, Tinotenda Tinashe

Zimbabwe

Kharoti, Nangial

Afghanistan

Ahmad, Bashir

Afghanistan

Taylor, Brendan

Zimbabwe

Ahmadzai, Abdullah

Afghanistan

Rahman, Noor ul

Cremer, Graeme

Zimbabwe