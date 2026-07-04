Follow us
Murid, Naveen-ul-Haq
Afghanistan
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Khan, Rashid
Gwandu, Trevor
Zadran, Mujeeb Ur Rahman
Omarzai, Azmatullah
Madande, Clive
Burl, Ryan
Kaitano, Takudzwanashe
Musekiwa, T
Evans, Brad
Ngarava, Richard
Marumani, Tadiwanashe
Akram, Faraz
Madhevere, Wesley
Nabi, Mohammad
Naib, Gulbadin
Ahmad, Fareed
Ashraf, Sharafuddin
Janat, Karim
Zadran, Ibrahim
Gurbaz, Rahmanullah
Ahmad, Noor
Atal, Sedeq
Farooqi, Fazalhaq
Masakadza, Wellington
Munyonga, Tony
Bennet, Brian
Muzarabani, Blessing
Rasooli, Darwish
Zazai, Hazratullah
Kamal, Shahidullah
Myers, Dion
Akbari, Zubaid
Tinotenda Tinashe Maphosa
Nyamhuri, Newman Takudzwa
Kharote, Nangeyalia
Shirzad, Mohammad Ishaq
Ahmadzai, Ijaz Ahmad
Maposa, Tinotenda Tinashe
Kharoti, Nangial
Ahmad, Bashir
Taylor, Brendan
Ahmadzai, Abdullah
Rahman, Noor ul
Cremer, Graeme