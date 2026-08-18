Test Series England vs Pakistan Cricket Tournament Players

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Test Series England vs Pakistan

Masood, Shan

Pakistan

Rizwan, Mohammad

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Brook, Harry

England

Shafique, Abdullah

Pakistan

Cox, Jordan

England

Azam, Babar

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Duckett, Ben

England

Archer, Jofra

England

Atkinson, Gus

England

Shahzad, Khurram

Pakistan

Root, Joe

England

Robinson, Oliver

England

Lawrence, Dan

England

Pope, Ollie

England

Carse, Brydon

England

Fisher, Matthew

England

Cook, Sam

Chad

Smith, Jamie Luke

England

Abbas, Mohammad

Pakistan

Tongue, Josh

England

Gay, Emilio

England

Khan, Sajid

Pakistan

Imam-ul-Haq

Pakistan

Bashir, Shoaib

England

Agha, Salman Ali

Pakistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Awais, Azan

Pakistan

Ghouri, Ghazi

Pakistan

Zafar, Muhammad

Pakistan

Usman, Ali

Pakistan

Shah, Ubaid

Pakistan

Fazal, Abdullah

Pakistan