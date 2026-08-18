Follow us
Masood, Shan
Pakistan
Rizwan, Mohammad
Shakil, Saud
Brook, Harry
England
Shafique, Abdullah
Cox, Jordan
Azam, Babar
Jamal, Aamer
Duckett, Ben
Archer, Jofra
Atkinson, Gus
Shahzad, Khurram
Root, Joe
Robinson, Oliver
Lawrence, Dan
Pope, Ollie
Carse, Brydon
Fisher, Matthew
Cook, Sam
Chad
Smith, Jamie Luke
Abbas, Mohammad
Tongue, Josh
Gay, Emilio
Khan, Sajid
Imam-ul-Haq
Bashir, Shoaib
Agha, Salman Ali
Ali, Mohammad
Awais, Azan
Ghouri, Ghazi
Zafar, Muhammad
Usman, Ali
Shah, Ubaid
Fazal, Abdullah