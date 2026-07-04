Test Series England vs Sri Lanka Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Test Series England vs Sri Lanka

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Tharaka, Nisala

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Brook, Harry

England

Cox, Jordan

England

Nissanka, Pathum

Sri Lanka

Woakes, Chris

England

Wood, Mark

England

Duckett, Ben

England

Atkinson, Gus

England

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Vandersay, Jeffrey

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Potts, Matty

England

Root, Joe

England

Stokes, Ben

England

Stone, Olly

England

Lawrence, Dan

England

Pope, Ollie

England

Kumara, Lahiru

Sri Lanka

Singh, Harry

England

Smith, Jamie Luke

England

Barnwell, Nathan

England

Hull, Josh

England

Bashir, Shoaib

England