Nathan Andre Barnwell

Nathan Andre Barnwell

bowler

Full name:Nathan Andre Barnwell
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Surrey

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches12
Innings21
Overs23.02.0
Balls--
Maidens10
Runs10017
Wickets10
Avg1000
SR1380
Eco4.348.5
BB10
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches12
Innings12
Not outs00
Runs2232
Balls Faced1836
Avg2216
SR122.2288.88
Fours21
Fifties00
Sixies23
Highest2231
Hundreds00

Nathan Andre Barnwell Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Taylor, James

Taylor, James

Reifer, Nico

Reifer, Nico

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Blake, Josh

Blake, Josh

Majid, Yousef

Majid, Yousef

Virdi, Amar

Virdi, Amar

Griffiths, Luke

Griffiths, Luke

Steel, Cameron

Steel, Cameron