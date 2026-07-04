Test Series India vs. England Cricket Tournament Players

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Test Series India vs. England

Wood, Mark

England

Duckett, Ben

England

Ahmed, Rehan

England

Jadeja, Ravindra

India

Sharma, Rohit

India

Rahul, KL

India

Patel, Axar

India

Yadav, Kuldeep

India

Iyer, Shreyas

India

Gill, Shubman

India

Siraj, Mohammed

India

Atkinson, Gus

England

Ashwin, Ravichandran

India

Bharat, Srikar

India

Khan, Avesh

India

Patidar, Rajat

India

Kumar, Mukesh

India

Jaiswal, Yashasvi

India

Root, Joe

England

Stokes, Ben

England

Foakes, Ben

England

Leach, Jack

England

Robinson, Oliver

England

Lawrence, Dan

England

Crawley, Zak

England

Anderson, James

England

Pope, Ollie

England

Hartley, Tom

England

Khan, Sarfaraz

India

Devdutt Padikkal

India

Jurel, Dhruv Chand

India

Bairstow, Jonny

England

Bashir, Shoaib

England

Bumrah, Jasprit

India