Follow us
Wood, Mark
England
Duckett, Ben
Ahmed, Rehan
Jadeja, Ravindra
India
Sharma, Rohit
Rahul, KL
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Iyer, Shreyas
Gill, Shubman
Siraj, Mohammed
Atkinson, Gus
Ashwin, Ravichandran
Bharat, Srikar
Khan, Avesh
Patidar, Rajat
Kumar, Mukesh
Jaiswal, Yashasvi
Root, Joe
Stokes, Ben
Foakes, Ben
Leach, Jack
Robinson, Oliver
Lawrence, Dan
Crawley, Zak
Anderson, James
Pope, Ollie
Hartley, Tom
Khan, Sarfaraz
Devdutt Padikkal
Jurel, Dhruv Chand
Bairstow, Jonny
Bashir, Shoaib
Bumrah, Jasprit