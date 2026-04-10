Benjamin Thomas Foakes

Benjamin Thomas Foakes

wicket keeper

Full name:Benjamin Thomas Foakes
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Surrey

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches20111577778
Innings000100
Overs0001.000
Balls------
Maidens000000
Runs000600
Wickets000000
Avg000000
SR000000
Eco000600
BB000000
4w000000
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches20111577778
Innings36102456753
Not outs710411112
Runs93461080402147859
Balls Faced1890760158082468696
Avg32.20039.4138.3320.95
SR49.4180.26050.8686.99123.42
Fours903099518072
Fifties41041194
Sixies510322314
Highest11361014110675
Hundreds2001610

Benjamin Thomas Foakes Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Ben Foakes News

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If you are ready to know everything first hand about cricketer Ben Foakes, then you are in luck, as here is all the information about him, from his training plan, to statistics of past matches and what incidents happened on the field.

‌WATCH | Lawrence joins Flintoff in elite list after whacking five consecutive sixes as Bashir leaks 38

‌WATCH | Lawrence joins Flintoff in elite list after whacking five consecutive sixes as Bashir leaks 38

Records are meant to be broken and Dan Lawrence was on the verge of surpassing a 26-year record in the County Championship on Monday. He smacked five consecutive sixes against Shoaib Bashir in a 38-run over on Day 2 of the Worcestershire versus Surrey clash in New Road, Worcester.

Ben Foakes03:57 PM, 25 January, 2024

IND vs ENG | Twitter in splits as Rohit dismissively laughs at Foakes for unwittingly achieving pacer's dream

Ben Foakes06:57 PM, 12 June, 2023

WATCH | Arshdeep Singh gets to dream start in County Championship by dismissing Ben Foakes

Ben Foakes12:05 PM, 27 February, 2023

WATCH, NZ vs ENG | Deceptive Ben Foakes punishes Bracewell's callous running in blooper of the year

Ben Foakes02:50 PM, 08 December, 2022

PAK vs ENG | Mark Wood replaces injured Liam Livingstone in second Test, Ben Foakes kept at bay

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