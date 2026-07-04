Follow us
Hope, Shai
Barbados
Greaves, Justin
Athanaze, Alick
Dominica
Pierre, Khary
Trinidad and Tobago
Imlach, Tevin
Guyana
Anderson, Kevlon
Neutral
Chanderpaul, Tagenarine
Jadeja, Ravindra
India
Rahul, KL
Patel, Axar
Yadav, Kuldeep
Sundar, Washington
Gill, Shubman
Siraj, Mohammed
Jaiswal, Yashasvi
Chase, Roston
Joseph, Alzarri
Antigua and Barbuda
King, Brandon
Jamaica
Phillip, Anderson
Warrican, Jomel
Saint Vincent and the Grenadines
Sudharsan, Sai
Jagadeesan, Narayan
Reddy, Nithish
Devdutt Padikkal
Jurel, Dhruv Chand
Seales, Jayden
Krishna, Prasidh
Bumrah, Jasprit
Layne, Johann
Blades, Jediah
Campbell, John