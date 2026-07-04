Follow us
Lister, Benjamin
New Zealand
Santner, Mitchell
Fisher, Matthew
Raza, Sikandar
Zimbabwe
Gwandu, Trevor
Tsiga, Tafadzwa
Curran, Ben
England
Kaia, Roy
Duffy, Jacob
Phillips, Glenn
Williams, Sean
Makoni, Tanunurwa
Madande, Clive
Ervine, Craig
Welch, Nick
Chivanga, Tanaka
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
Nicholls, Henry
O'Rourke, William
Foulkes, Zak
Patel, Ajaz
Young, Will
Masakadza, Wellington
Masekesa, Vincent
Bennet, Brian
Bracewell, Michael
Conway, Devon
Blundell, Tom
Smith, Nathan
Ravindra, Rachin
Muzarabani, Blessing
Nyamhuri, Newman Takudzwa
Taylor, Brendan