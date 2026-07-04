Test Series Zimbabwe vs New Zealand Cricket Tournament Players

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Test Series Zimbabwe vs New Zealand

Lister, Benjamin

New Zealand

Santner, Mitchell

New Zealand

Fisher, Matthew

New Zealand

Raza, Sikandar

Zimbabwe

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Tsiga, Tafadzwa

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Kaia, Roy

Zimbabwe

Duffy, Jacob

New Zealand

Phillips, Glenn

New Zealand

Williams, Sean

Zimbabwe

Makoni, Tanunurwa

Zimbabwe

Madande, Clive

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Welch, Nick

Zimbabwe

Chivanga, Tanaka

Zimbabwe

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

Nicholls, Henry

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Patel, Ajaz

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Masakadza, Wellington

Zimbabwe

Masekesa, Vincent

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Blundell, Tom

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Taylor, Brendan

Zimbabwe