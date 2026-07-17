Yuri Koththigoda

Yuri Koththigoda

Full name:Yuri Koththigoda
Nationality:Sri lanka

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Yuri Koththigoda Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another Players

Samarakoon, Thushara

Samarakoon, Thushara

Daniel, Shavon

Daniel, Shavon

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Dinusha, Sonal

Dinusha, Sonal

Ngarava, Richard

Ngarava, Richard

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Das, Liton

Das, Liton

Hafeez, Mohammad

Hafeez, Mohammad