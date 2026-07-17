Yuri Koththigoda

T20 Lanka Premier League
Galle Gallants vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
GAL
JAF
Jaffna Kings vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
JAF
177
GAL
213
Colombo Kaps vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
COL
189
GAL
191
Dambulla Sixers vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
DAM
180
GAL
178
Galle Gallants vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
GAL
193
JAF
133
Jaffna Kings vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
JAF
GAL
Galle Gallants vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
GAL
154
KAN
165
Kandy Royals vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
KAN
GAL
Dambulla Sixers vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
DAM
GAL
Galle Gallants vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
GAL
220
DAM
176
Kandy Royals vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
KAN
214
GAL
208
Colombo Kaps vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
COL
188
GAL
201
Jaffna Kings vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
JAF
242
GAL
228
Galle Gallants vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
GAL
177
COL
176
Jaffna Kings vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
JAF
GAL