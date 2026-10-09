Squads Northern Districts vs Auckland Aces First class Plunket Shield 18.11.2026

First class

Hamilton

NOR
NOR
AUC
AUC

Playing

NOR
NOR
AUC
AUC
First TeamSecond Team
Carter Joe

batsman

Allen Finn

wicket keeper

Anderson Corey

all rounder

Cooper HR

batsman

Hampton Brett

all rounder

Bopara Ravi

all rounder

Kuggeleijn Scott

all rounder

Cachopa Craig

wicket keeper

Pomare Ben

wicket keeper

Raval Jeet

batsman

Santner Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Fletcher Cam

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Walker FL

bowler

Bench

NOR
NOR
AUC
AUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet