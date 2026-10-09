Squads Northern Districts vs Auckland Aces First class Plunket Shield 18.11.2026
First class
Hamilton
Playing
|First Team
|Second Team
Carter Joe
batsman
Allen Finn
wicket keeper
Clarke Katene
batsman
Anderson Corey
all rounder
Clarke Kristian
batsman
Ashok Adithya
bowler
Cooper HR
batsman
Barry Michael J
batsman
Fisher Matthew
bowler
Bassett-Graham Jonny
batsman
Gibson Zak
bowler
Beghin Graeme
batsman
Hampton Brett
all rounder
Bell-Drummond Daniel
batsman
Johnston Scott Sangster
bowler
Bopara Ravi
all rounder
Kuggeleijn Scott
all rounder
Brown Jamie
bowler
Patel Sundeep
batsman
Cachopa Craig
wicket keeper
Pomare Ben
wicket keeper
Chapman Mark
batsman
Popli Bharat
batsman
de Silva Aravinda
all rounder
Pringle Tim
bowler
Delport Louis Johannes
bowler
Raval Jeet
batsman
Ferguson Lockie
bowler
Santner Mitchell
all rounder
Ferns Danru
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Finch Aaron
batsman
Southee Tim
bowler
Fletcher Cam
wicket keeper
Wagner Neil
bowler
Fuller James
all rounder
Walker FL
bowler
Gibson Matthew
bowler
Walker Joe
bowler
Guptill-Bunce Michael Luke
wicket keeper
Williamson Kane
batsman
Guptill Martin
batsman
Match has not started yet