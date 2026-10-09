Match details Northern Districts vs Auckland Aces First class Plunket Shield 18.11.2026
First class
Hamilton
Match Info
|Match:
|Plunket Shield 26/27
|Date:
|Wednesday, November 18, 2026 - Sunday, March 28, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Wednesday, November 18, 2026 09:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|Seddon Park, Hamilton, New Zealand
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Northern Districts Squad
|Players
|Carter Joe, Clarke Katene, Clarke Kristian, Cooper HR, Fisher Matthew, Gibson Zak, Hampton Brett, Johnston Scott Sangster, Kuggeleijn Scott, Patel Sundeep, Pomare Ben, Popli Bharat, Pringle Tim, Raval Jeet, Santner Mitchell, Seifert Tim, Southee Tim, Wagner Neil, Walker FL, Walker Joe, Williamson Kane
|Bench
|no information yet
Auckland Aces Squad
Venue Guide
|Stadium
|Seddon Park
|City
|Hamilton
|Capacity
|10000
|Ends
|Members End
|Hosts to
|City End
Match has not started yet