Match details Northern Districts vs Auckland Aces First class Plunket Shield 18.11.2026

First class

Hamilton

NOR
NOR
AUC
AUC

Match Info

Match:Plunket Shield 26/27
Date:Wednesday, November 18, 2026 - Sunday, March 28, 2027
Toss:no information yet
Time:Wednesday, November 18, 2026 09:30 PM (GMT+0)
Venue:Seddon Park, Hamilton, New Zealand
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Northern Districts Squad

PlayersCarter Joe, Clarke Katene, Clarke Kristian, Cooper HR, Fisher Matthew, Gibson Zak, Hampton Brett, Johnston Scott Sangster, Kuggeleijn Scott, Patel Sundeep, Pomare Ben, Popli Bharat, Pringle Tim, Raval Jeet, Santner Mitchell, Seifert Tim, Southee Tim, Wagner Neil, Walker FL, Walker Joe, Williamson Kane
Benchno information yet

Auckland Aces Squad

PlayersAllen Finn, Anderson Corey, Ashok Adithya, Barry Michael J, Bassett-Graham Jonny, Beghin Graeme, Bell-Drummond Daniel, Bopara Ravi, Brown Jamie, Cachopa Craig, Chapman Mark, de Silva Aravinda, Delport Louis Johannes, Ferguson Lockie, Ferns Danru, Finch Aaron, Fletcher Cam, Fuller James, Gibson Matthew, Guptill-Bunce Michael Luke, Guptill Martin, Harjot Harjot, Harrison Ryan, Hira Roneel Magan, Hodge Brad, Horne Benjamin James, Johal Harjot, Juan Grobbelaar Donovan, Keene Simon, Lister Benjamin, Mahmood Azhar, Majithia R, McEwan Matthew Brook, McGregor Sumpter Flynn, McKenzie Jock, Meaker Stuart, Morgan Pringle Oliver, Morrison Andrew Ross, Munro Colin, Mustard Phil, Nash Chris, Nidamanuru Anil Teja, O Dowd Max, Phillips Glenn, Quinn Matt, Robbie O'Donnell, Rodden Bradley, Sclanders Michael, Snedden Michael Warwick, Solia Sean, Somerville Will, Sunde Quinn, Sussex Jordan, ter Braak Ross Matthew, Vince James, William O'Donnell, Worker George, Wright Luke, Zeb Yahya
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumSeddon Park
CityHamilton
Capacity10000
EndsMembers End
Hosts toCity End

Match has not started yet