Squads Bihar vs Uttar Pradesh First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alam Khalid
no information yet
Chaudhary Vaibhav
bowler
Dubey Bhaskar
all rounder
Garg Priyam K
batsman
Gani Sakibul
no information yet
Goswami Abhishek
batsman
Hussain Sakib
bowler
Juyal Aryan
wicket keeper
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Kaushik Madhav
batsman
Khan Nawaz
no information yet
Khan Aquib
bowler
Kishor Arnav
no information yet
Kumar Vijay
bowler
Kumar Sachin
all rounder
Mavi Shivam
bowler
Kumar Suman
all rounder
Nigam Vipraj
all rounder
Loharuka Ayush
no information yet
Sharma Aditya
bowler
Rajnish Kumar
batsman
Sharma Karan
all rounder
Roy Shubham
no information yet
Sharma Shivam
all rounder
Saurabh Bipin
wicket keeper
Singh Rinku
batsman
Singh Himanshu
bowler
Tyagi Kunal
bowler
Singh Piyush Kumar
all rounder
Veer Prashant
all rounder
Singh Raghuvendra Pratap
all rounder
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Yadav Siddarth
bowler
Vachaspati -
no information yet
Yadav Amod Kamal
bowler
Match has not started yet