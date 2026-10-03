Squads Bihar vs Uttar Pradesh First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

BIH
BIH
UTP
UTP

Playing

BIH
BIH
UTP
UTP
First TeamSecond Team
Alam Khalid

no information yet

Dubey Bhaskar

all rounder

Gani Sakibul

no information yet

Juyal Aryan

wicket keeper

Khan Nawaz

no information yet

Kishor Arnav

no information yet

Kumar Sachin

all rounder

Kumar Suman

all rounder

Nigam Vipraj

all rounder

Loharuka Ayush

no information yet

Sharma Karan

all rounder

Roy Shubham

no information yet

Sharma Shivam

all rounder

Saurabh Bipin

wicket keeper

Veer Prashant

all rounder

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Vachaspati -

no information yet

Bench

BIH
BIH
UTP
UTP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet