Squads Eastern Storm vs Limpopo List a List-A Shield South Africa 14.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Classen Chad
bowler
Albanie Jesse-James
bowler
Felane Neo Siyabulela
bowler
Haasbroek Ruan
all rounder
Johnson Juandre
wicket keeper
Hawken Eldred
bowler
Louis Rossouw Daniel
batsman
Kaestner Ludwig
batsman
Lubbe Leander Juan
all rounder
Maphekgola Patoona
bowler
Marshall Wesley
batsman
Masondo Sizwe
wicket keeper
Ngcobo T
bowler
Mokgoloboto Atwell
bowler
Pearse Mark
batsman
Molefe Kgaudisa
bowler
Pillay Mekyle
all rounder
Peters Liam
batsman
Pillay Shaylen
batsman
Radebe Don
bowler
Posthumus Divan
all rounder
Sesing Sello
batsman
Rasemene Andrew
bowler
Steenkamp Louren
batsman
Simelane Tumelo
bowler
Venter Morne
all rounder
Tembela Thulani
batsman
Visser Aron
batsman
Walter Sekhukhune Kabelo
batsman
Match has not started yet