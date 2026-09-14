Squads Garden Route Badgers vs Northern Cape List a List-A Shield South Africa 13.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
America Hershell Bradley
bowler
Britz Christopher
all rounder
Briesies Jethli Van
batsman
Kagisho Mohale
all rounder
Capell Blayde
wicket keeper
Kemm Ernest Hercules
all rounder
Christensen Mathew
batsman
Klijnhans Christoffel
no information yet
Gumede Khwezi
all rounder
Landsberg Juan
bowler
Jardine Jarred
bowler
Mahlangu Victor
batsman
Kaber Thomas
all rounder
Motswiri Emmanuel
all rounder
Karelse Tyrece
batsman
Ntuli Tshepo
bowler
Kotze Hanno
wicket keeper
Oakes Jason
wicket keeper
Majeza Sintu
bowler
Qwabe Zakhele
bowler
Malife Liabona
batsman
Terblanche Romano
all rounder
Piedt Marcello
bowler
Thomson Grant
all rounder
Smuts Kelly
batsman
van Dyk Johan
bowler
Terblanche Ruan
batsman
Van Rensburg Benjamin
bowler
Match has not started yet