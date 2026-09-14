Squads Garden Route Badgers vs Northern Cape List a List-A Shield South Africa 13.12.2026

List a

GRB
GRB
NOC
NOC

Playing

GRB
GRB
NOC
NOC
First TeamSecond Team
Kagisho Mohale

all rounder

Capell Blayde

wicket keeper

Klijnhans Christoffel

no information yet

Gumede Khwezi

all rounder

Kaber Thomas

all rounder

Kotze Hanno

wicket keeper

Oakes Jason

wicket keeper

Thomson Grant

all rounder

Bench

GRB
GRB
NOC
NOC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet