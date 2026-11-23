Squads Limpopo vs Mpumalanga Rhinos List a List-A Shield South Africa 21.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Albanie Jesse-James
bowler
Cook Mohamed Yassar
batsman
Haasbroek Ruan
all rounder
Dlamini Nhlanhla
batsman
Hawken Eldred
bowler
Dukes Gareth
all rounder
Kaestner Ludwig
batsman
Hinrichsen Jon Henry
bowler
Maphekgola Patoona
bowler
Kenny Kieran
bowler
Masondo Sizwe
wicket keeper
Kok Alexander
batsman
Mokgoloboto Atwell
bowler
Mahlokwana Gregory
bowler
Molefe Kgaudisa
bowler
Mayet Muhammed
batsman
Peters Liam
batsman
Mkhatu Akhulile
all rounder
Radebe Don
bowler
Pawuli Lindokuhle
all rounder
Sesing Sello
batsman
Sigwili Ngazibini
bowler
Steenkamp Louren
batsman
Snyman Jurie
bowler
Venter Morne
all rounder
van Niekerk Benjamin
bowler
Match has not started yet