Match details Surrey vs Durham List a One-Day Cup, Women 18.04.2026

List a

SUR
SUR

258

DUR
DUR

256

Match Info

Match:One-Day Cup, Women 2026
Date:Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
Toss:Durham won the toss and opt to bat
Time:Saturday, April 18, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Surrey Squad

PlayersScholfield Paige, Monaghan Alice, Capsey Alice, Davidson-Richards Alice, Chathli Kira Meghan, Wyatt Danielle, Spence Jemima, Brown Maitlan, Moore Kalea, Gregory Danielle, Coleman Tilly
BenchChatterji Priyanaz, Dunkley Sophia, Smith Bryony

Durham Squad

PlayersMarlow Emma, Wilson Tahlia, Armitage Hollie, Villiers Mady, Windsor Emily, Heath Bess, Fraser Katherine, Thompson Grace, Turner Sophia, Filer Lauren, Levick Katie
BenchRobson Harriet, Rodgers Mia, Turner Phoebe

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet