Match details Surrey vs Durham List a One-Day Cup, Women 18.04.2026
Match Info
|Match:
|One-Day Cup, Women 2026
|Date:
|Saturday, April 11, 2026 - Saturday, September 19, 2026
|Toss:
|Durham won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, April 18, 2026 09:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Surrey Squad
|Players
|Scholfield Paige, Monaghan Alice, Capsey Alice, Davidson-Richards Alice, Chathli Kira Meghan, Wyatt Danielle, Spence Jemima, Brown Maitlan, Moore Kalea, Gregory Danielle, Coleman Tilly
|Bench
|Chatterji Priyanaz, Dunkley Sophia, Smith Bryony
Durham Squad
|Players
|Marlow Emma, Wilson Tahlia, Armitage Hollie, Villiers Mady, Windsor Emily, Heath Bess, Fraser Katherine, Thompson Grace, Turner Sophia, Filer Lauren, Levick Katie
|Bench
|Robson Harriet, Rodgers Mia, Turner Phoebe
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet