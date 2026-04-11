Kalea Moore

Kalea Moore

bowler

Full name:Kalea Moore
Nationality:England

Teams

2026 Teams

MI London Women

Surrey Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings2
Overs7.0
Balls-
Maidens2
Runs19
Wickets5
Avg3.8
SR8.4
Eco2.71
BB4
4w1
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings1
Not outs1
Runs1
Balls Faced3
Avg0
SR33.33
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest1
Hundreds0

Kalea Moore Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Langston, Beth

Langston, Beth

van Niekerk, Dane

van Niekerk, Dane

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Macdonald-Ga, Ryana

Macdonald-Ga, Ryana

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Kapp, Marizanne

Kapp, Marizanne

de Klerk, Nadine

de Klerk, Nadine

Adams, Georgia

Adams, Georgia

Cranstone, Aylish

Cranstone, Aylish

Scholfield, Paige

Scholfield, Paige