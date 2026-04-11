Kira Meghan Chathli

Kira Meghan Chathli

batsman

Full name:Kira Meghan Chathli
Nationality:England

Teams

2026 Teams

England Women

Surrey Women

Kira Meghan Chathli Schedule & Results

One-Day Cup, Women

ODI Series England vs. New Zealand, Women

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ODI Series England vs. New Zealand, Women

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

211

NZL

NZL

210

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

ODI Series England vs. New Zealand, Women

Sophia Gardens, Cardiff

ENG

ENG

181

NZL

NZL

141

T20 Blast, Women

Another Players

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