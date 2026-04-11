Kira Meghan Chathli

One-Day Cup, Women
Warwickshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
WAR
337
SUR
389
Surrey vs Yorkshire
One-Day Cup, Women
SUR
193
YOR
185
Surrey vs Durham
One-Day Cup, Women
SUR
258
DUR
256
Somerset vs Surrey
One-Day Cup, Women
SOM
337
SUR
201
Hampshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
HAM
272
SUR
259
The Blaze vs Surrey
One-Day Cup, Women
BLA
166
SUR
164
Surrey vs Essex
One-Day Cup, Women
SUR
229
ESS
227
Surrey vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
SUR
250
LAT
246
Surrey vs The Blaze
One-Day Cup, Women
SUR
252
BLA
253
Durham vs Surrey
One-Day Cup, Women
DUR
183
SUR
179
Surrey vs Hampshire
One-Day Cup, Women
SUR
HAM
Yorkshire vs Surrey
One-Day Cup, Women
YOR
SUR
Lancashire Thunder vs Surrey
One-Day Cup, Women
LAT
SUR
Essex vs Surrey
One-Day Cup, Women
ESS
SUR
Surrey vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
SUR
WAR
Surrey vs Somerset
One-Day Cup, Women
SUR
SOM