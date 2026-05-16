Squads Yorkshire vs Warwickshire List a One-Day Cup, Women 16.05.2026

List a

YOR
YOR

238

WAR
WAR

239

Playing

YOR
YOR
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Redmayne Georgia

wicket keeper

Winfield Lauren

wicket keeper

Austin Meg

batsman

Pavely Charis

all rounder

Freeborn Abbey

wicket keeper

Blackwell Ines

no information yet

Wraith Natasha

wicket keeper

Taylor Mary

all rounder

Woolston Jessica

all rounder

Brett Phoebe

all rounder

Bench

YOR
YOR
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Ellis Bethan

all rounder