Squads Yorkshire vs Warwickshire List a One-Day Cup, Women 16.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Boyce Georgie
batsman
Redmayne Georgia
wicket keeper
Winfield Lauren
wicket keeper
Surenkumar Amuruthaa
bowler
Jonassen Jess
bowler
Austin Meg
batsman
Kalis Sterre
batsman
Pavely Charis
all rounder
Campbell Ami
batsman
Freeborn Abbey
wicket keeper
Blackwell Ines
no information yet
Brewer Chloe
batsman
Ward Maddie
batsman
Wraith Natasha
wicket keeper
Langston Beth
bowler
Taylor Mary
all rounder
Cooper Claudie
bowler
Davis Georgia
bowler
Woolston Jessica
all rounder
Baker Hannah
bowler
Slater Rachel
bowler
Brett Phoebe
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Hall Grace
bowler
Arlott Emily
bowler
Rainey Hannah
bowler
Ellis Bethan
all rounder
Thomas Erin
batsman
George Katie
bowler