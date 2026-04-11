Katie Louise George

Katie Louise George

bowler

Full name:Katie Louise George
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Warwickshire Women

Welsh Fire Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches2517
Innings2516
Overs12.313.046.0
Balls---
Maidens001
Runs70117318
Wickets428
Avg17.558.539.75
SR18.753934.5
Eco5.696.91
BB312
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches2517
Innings119
Not outs004
Runs9047
Balls Faced19252
Avg909.4
SR47.36090.38
Fours102
Fifties000
Sixies001
Highest9013
Hundreds000

Katie Louise George Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Green, Maddy

Green, Maddy

Windsor, Emily

Windsor, Emily

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Ellis, Bethan

Ellis, Bethan

Morris, Fi

Morris, Fi

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Luus, Sune

Luus, Sune

Griffiths, Alex

Griffiths, Alex

Jonassen, Jess

Jonassen, Jess

Nicholas, Claire

Nicholas, Claire