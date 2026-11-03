Squads Delhi vs Chhattisgarh List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

DEL
DEL
CHH
CHH

Playing

DEL
DEL
CHH
CHH
First TeamSecond Team
Aditya Singh Dev

no information yet

Agarwal Shubham

all rounder

Dahiya Tejasvi

no information yet

Dhull Yash

batsman

Doseja Ayush

no information yet

Pant Rishabh

wicket keeper

Sahu Harsh

no information yet

Rana Arpit Ramesh

no information yet

Sarwate Aditya

all rounder

Rana Rohan

all rounder

Tiwari Vikalp

no information yet

Rawat Anuj

wicket keeper

Yadav Harsh

no information yet

Bench

DEL
DEL
CHH
CHH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet