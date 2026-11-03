Squads Delhi vs Chhattisgarh List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arya Priyansh
batsman
Aditya Singh Dev
no information yet
Badoni Ayush
batsman
Agarwal Shubham
all rounder
Dahiya Tejasvi
no information yet
Desai Sanjeet
batsman
Dhull Yash
batsman
Khare Amandeep Narayan
batsman
Doseja Ayush
no information yet
Kandpal Vaibhav
batsman
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Kohli Virat
batsman
Mehra Divij
bowler
Raut Mohit Rajesh
batsman
Pant Rishabh
wicket keeper
Sahu Harsh
no information yet
Rana Arpit Ramesh
no information yet
Sarwate Aditya
all rounder
Rana Harshit
bowler
Singh Ashutosh
batsman
Rana Nitish
batsman
Singh Shashank
batsman
Rana Rohan
all rounder
Tiwari Vikalp
no information yet
Ranjan Sarthak
batsman
Tiwary Anuj
batsman
Rawat Anuj
wicket keeper
Verma Mayank
batsman
Saini Navdeep
bowler
Yadav Harsh
no information yet
Sharma Ishant
bowler
Yadav Mayank
bowler
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Yadav Mayank
batsman
Singh Simarjeet
bowler
Yadav Prateek Mahesh
batsman
Tyagi Harsh
bowler
Match has not started yet