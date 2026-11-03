Squads Karnataka vs Tripura List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

KAR
KAR
TRI
TRI

Playing

KAR
KAR
TRI
TRI
First TeamSecond Team
Bhupendra Jaiswal Tejasvi

no information yet

Dharmani Harshil

no information yet

Gopal Shreyas

all rounder

Debnath Arjun Kshitish

no information yet

Dey Rajat

batsman

L Manvanth Kumar

all rounder

Dutta Rana

all rounder

Nair Karun

batsman

Prabhakar Dhruv

wicket keeper

Rahul KL

batsman

Roy Hrituraj

no information yet

Saha Viki

batsman

Sharath BR

wicket keeper

Shrijith KL

wicket keeper

Sarkar Sentu

no information yet

Sen Nirupam

wicket keeper

Bench

KAR
KAR
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet