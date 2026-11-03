Squads Karnataka vs Tripura List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Achar Shreesha
bowler
Bhupendra Jaiswal Tejasvi
no information yet
Agarwal Mayank
batsman
Bose Udiyan
batsman
Dharmani Harshil
no information yet
Das Saurabh
bowler
Gopal Shreyas
all rounder
Debnath Arjun Kshitish
no information yet
Kaverappa Vidwath
bowler
Debnath Bikramjit
batsman
Krishna Prasidh
bowler
Dey Rajat
batsman
L Manvanth Kumar
all rounder
Dutta Rana
all rounder
Manohar Abhinav
batsman
Ghosh Subham
bowler
Nair Karun
batsman
Hossain Saruk
batsman
Padikkal Devdutt
batsman
Murasingh Manisankar
all rounder
Prabhakar Dhruv
wicket keeper
Paul Sridam
batsman
Rahul KL
batsman
Roy Hrituraj
no information yet
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Saha Viki
batsman
Sharath BR
wicket keeper
Sarkar Abhijit
bowler
Shetty Abhilash
bowler
Sarkar Ajay
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Sarkar Sentu
no information yet
Vyshak Vijaykumar
bowler
Sen Nirupam
wicket keeper
Match has not started yet