Squads Tripura vs Puducherry List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bhupendra Jaiswal Tejasvi
no information yet
Adhantrao Siddhant Mangesh
wicket keeper
Bose Udiyan
batsman
Akash Pugazhendi
batsman
Das Saurabh
bowler
Anand Kargave Akash
batsman
Debnath Arjun Kshitish
no information yet
Anand Bhanu
wicket keeper
Debnath Bikramjit
batsman
Bhardwaj Vedant
no information yet
Dey Rajat
batsman
Chauhan Bhupender
all rounder
Dutta Rana
all rounder
Garhwal Aditya
all rounder
Ghosh Subham
bowler
Gopal Thivagar
all rounder
Hossain Saruk
batsman
Kangayan Neyan Shyam
batsman
Murasingh Manisankar
all rounder
Khan Aman Hakim
bowler
Paul Sridam
batsman
Khokhar Vishal
bowler
Roy Hrituraj
no information yet
M Sivamurugan
batsman
Saha Viki
batsman
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Sarkar Abhijit
bowler
Pandey Krishna
batsman
Sarkar Ajay
bowler
Pranaav Nitin
no information yet
Sarkar Sentu
no information yet
Premraj R
batsman
Sen Nirupam
wicket keeper
Ramamoorthy Ragavan
batsman
Shankar Vijay
all rounder
Ratnaparkhe Paras Santosh
all rounder
Singh Swapnil
all rounder
Singh Sidak
bowler
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Sivaraman Parameeswaran
all rounder
Sinha Debaprasad Krishnanaman
no information yet
Tunda Adil
no information yet
Sultan Pravez
all rounder
Udeshi Sagar
bowler
Uddin Riaz
no information yet
Vaghani Parth
all rounder
Vihari Hanuma
batsman
Vignesh Kannan
bowler
Match has not started yet