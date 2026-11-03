Squads Tripura vs Puducherry List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

TRI
TRI
PUD
PUD

Playing

TRI
TRI
PUD
PUD
First TeamSecond Team
Bhupendra Jaiswal Tejasvi

no information yet

Debnath Arjun Kshitish

no information yet

Anand Bhanu

wicket keeper

Bhardwaj Vedant

no information yet

Dey Rajat

batsman

Dutta Rana

all rounder

Garhwal Aditya

all rounder

Gopal Thivagar

all rounder

Roy Hrituraj

no information yet

Saha Viki

batsman

Pranaav Nitin

no information yet

Sarkar Sentu

no information yet

Premraj R

batsman

Sen Nirupam

wicket keeper

Shankar Vijay

all rounder

Singh Swapnil

all rounder

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Tunda Adil

no information yet

Sultan Pravez

all rounder

Uddin Riaz

no information yet

Vaghani Parth

all rounder

Bench

TRI
TRI
PUD
PUD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet