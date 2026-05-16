Squads England vs New Zealand Odi ODI Series England vs. New Zealand, Women 16.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Lamb Emma
all rounder
Bates Suzie
all rounder
Grewcock Jodie
bowler
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Knight Heather
batsman
Kerr Amelia
all rounder
Capsey Alice
all rounder
Green Maddy
batsman
Kemp Freya
bowler
Halliday Brooke
batsman
Jones Amy
wicket keeper
Gaze Izzy
wicket keeper
Gibson Danielle
all rounder
Sharp Izzy
all rounder
Dean Charlie
all rounder
Kerr JM
bowler
Ecclestone Sophie
all rounder
Patel Nensi
bowler
Filer Lauren
bowler
Mair Rosemary
bowler
Bell Lauren
bowler
Illing Bree
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Arlott Emily
bowler
Devonshire Flora
all rounder
Chathli Kira Meghan
batsman
Inglis Polly
wicket keeper
Coleman Tilly
no information yet
McLeod Emma
batsman
Gaur Mahika
bowler
Penfold Molly
bowler
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Smith Linsey
bowler
Wong Issy
bowler