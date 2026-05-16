Squads England vs New Zealand Odi ODI Series England vs. New Zealand, Women 16.05.2026

OdiSophia Gardens, Cardiff
ENG
ENG

181

NZL
NZL

141

Playing

ENG
ENG
NZL
NZL
First TeamSecond Team
Lamb Emma

all rounder

Bates Suzie

all rounder

Kerr Amelia

all rounder

Capsey Alice

all rounder

Jones Amy

wicket keeper

Gaze Izzy

wicket keeper

Gibson Danielle

all rounder

Sharp Izzy

all rounder

Dean Charlie

all rounder

Kerr JM

bowler

Illing Bree

all rounder

Bench

ENG
ENG
NZL
NZL
First TeamSecond Team
Devonshire Flora

all rounder

Inglis Polly

wicket keeper

Coleman Tilly

no information yet

Wong Issy

bowler