Match details Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League 24.12.2026
Match Info
|Match:
|Big Bash League 26/27
|Date:
|Saturday, December 12, 2026 - Tuesday, January 26, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Thursday, December 24, 2026 08:15 AM (GMT+0)
|Venue:
|Marvel Stadium, Melbourne, Australia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Melbourne Renegades Squad
|Players
|Archer Michael, Behrendorff Jason, Brown Josh, Dixon Harry, Doggett Brendan, Fraser-McGurk Jake, Jewell Caleb Paul, Khan Hassan, Lyon Nathan, O'Neill Fergus, Rizwan Mohammad, Rogers Tom, Seifert Tim, Spoors Matthew, Sutherland Will, Zampa Adam
|Bench
|no information yet
Hobart Hurricanes Squad
|Players
|Ahmed Rehan, Carlisle Iain, Chaudhary Nikhil, Ellis Nathan, Hossain Rishad, Jordan Chris, McDermott Ben, Meredith Riley, Owen Mitchell J, Wade Matthew, Weatherald Jake, Webster Beau, Wright Mac
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Marvel Stadium
|City
|Melbourne
|Capacity
|56347
|Ends
|Lockett End
|Hosts to
Match has not started yet