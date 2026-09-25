Match details Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League 24.12.2026

T20

Melbourne

MRE
MRE
HHU
HHU

Match Info

Match:Big Bash League 26/27
Date:Saturday, December 12, 2026 - Tuesday, January 26, 2027
Toss:no information yet
Time:Thursday, December 24, 2026 08:15 AM (GMT+0)
Venue:Marvel Stadium, Melbourne, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Melbourne Renegades Squad

PlayersArcher Michael, Behrendorff Jason, Brown Josh, Dixon Harry, Doggett Brendan, Fraser-McGurk Jake, Jewell Caleb Paul, Khan Hassan, Lyon Nathan, O'Neill Fergus, Rizwan Mohammad, Rogers Tom, Seifert Tim, Spoors Matthew, Sutherland Will, Zampa Adam
Benchno information yet

Hobart Hurricanes Squad

PlayersAhmed Rehan, Carlisle Iain, Chaudhary Nikhil, Ellis Nathan, Hossain Rishad, Jordan Chris, McDermott Ben, Meredith Riley, Owen Mitchell J, Wade Matthew, Weatherald Jake, Webster Beau, Wright Mac
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumMarvel Stadium
CityMelbourne
Capacity56347
EndsLockett End
Hosts to

Match has not started yet