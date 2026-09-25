Squads Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Archer Michael
no information yet
Ahmed Rehan
all rounder
Behrendorff Jason
bowler
Carlisle Iain
bowler
Brown Josh
batsman
Chaudhary Nikhil
all rounder
Dixon Harry
batsman
Ellis Nathan
bowler
Doggett Brendan
bowler
Hossain Rishad
bowler
Fraser-McGurk Jake
batsman
Jordan Chris
bowler
Jewell Caleb Paul
batsman
McDermott Ben
wicket keeper
Khan Hassan
bowler
Meredith Riley
bowler
Lyon Nathan
bowler
Owen Mitchell J
all rounder
O'Neill Fergus
all rounder
Wade Matthew
wicket keeper
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Weatherald Jake
batsman
Rogers Tom
bowler
Webster Beau
all rounder
Seifert Tim
wicket keeper
Wright Mac
batsman
Spoors Matthew
batsman
Sutherland Will
all rounder
Zampa Adam
bowler
Match has not started yet