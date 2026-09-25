Squads Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes T20 Big Bash League 24.12.2026

T20

Melbourne

MRE
MRE
HHU
HHU

Playing

MRE
MRE
HHU
HHU
First TeamSecond Team
Archer Michael

no information yet

Ahmed Rehan

all rounder

Brown Josh

batsman

Chaudhary Nikhil

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Webster Beau

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Wright Mac

batsman

Sutherland Will

all rounder

Bench

MRE
MRE
HHU
HHU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet