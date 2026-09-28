Squads Sydney Thunder vs Melbourne Renegades T20 Big Bash League 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Archer Michael
no information yet
Andrews Tom
all rounder
Behrendorff Jason
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Brown Josh
batsman
Billings Sam
wicket keeper
Dixon Harry
batsman
Davies Oliver
batsman
Doggett Brendan
bowler
Gilkes Matthew
wicket keeper
Fraser-McGurk Jake
batsman
Green Chris
bowler
Jewell Caleb Paul
batsman
Khan Shadab
all rounder
Khan Hassan
bowler
Konstas Sam
batsman
Lyon Nathan
bowler
McAndrew Nathan John
bowler
O'Neill Fergus
all rounder
Sams Daniel
all rounder
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Sandhu Gurinder
bowler
Rogers Tom
bowler
Sangha Tanveer
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Warner David
batsman
Spoors Matthew
batsman
Match has not started yet