Squads Sydney Thunder vs Melbourne Renegades T20 Big Bash League 27.12.2026

T20

Sydney

STH
STH
MRE
MRE

Playing

STH
STH
MRE
MRE
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Archer Michael

no information yet

Andrews Tom

all rounder

Brown Josh

batsman

Billings Sam

wicket keeper

Gilkes Matthew

wicket keeper

Khan Shadab

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

Sams Daniel

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Seifert Tim

wicket keeper

Bench

STH
STH
MRE
MRE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet