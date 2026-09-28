Match details Sydney Thunder vs Melbourne Renegades T20 Big Bash League 27.12.2026

T20

Sydney

STH
STH
MRE
MRE

Match Info

Match:Big Bash League 26/27
Date:Saturday, December 12, 2026 - Tuesday, January 26, 2027
Toss:no information yet
Time:Sunday, December 27, 2026 08:15 AM (GMT+0)
Venue:Giants Stadium, Sydney, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sydney Thunder Squad

PlayersAgar Wes, Andrews Tom, Bancroft Cameron, Billings Sam, Davies Oliver, Gilkes Matthew, Green Chris, Khan Shadab, Konstas Sam, McAndrew Nathan John, Sams Daniel, Sandhu Gurinder, Sangha Tanveer, Warner David
Benchno information yet

Melbourne Renegades Squad

PlayersArcher Michael, Behrendorff Jason, Brown Josh, Dixon Harry, Doggett Brendan, Fraser-McGurk Jake, Jewell Caleb Paul, Khan Hassan, Lyon Nathan, O'Neill Fergus, Rizwan Mohammad, Rogers Tom, Seifert Tim, Spoors Matthew, Sutherland Will, Zampa Adam
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumGiants Stadium
CitySydney
Capacity23500
Ends
Hosts to

Match has not started yet