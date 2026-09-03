Squads North West Dragons vs Dolphins T20 CSA T20 Challenge 13.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
De Swardt Ruan
wicket keeper
Ackerman Marques
batsman
Hermann Rubin
wicket keeper
Baartman Ottniel
bowler
Jansen Duan
bowler
Bosch Eathan
all rounder
Lubbe Wihan
batsman
Cele Okuhle
all rounder
Mokoena Thabang Grant
batsman
Dithole Tshepang
batsman
Mungroo Kerwin
bowler
Dupavillon Daryn
bowler
Muthusamy Senuran
all rounder
Erwee Sarel
batsman
Ngoepe Lesiba
batsman
Maharaj Keshav
bowler
Pretorius Dwaine
all rounder
Miller David
batsman
Prince Meeka-eel
bowler
Parsons Bryce
all rounder
Seleka Caleb
bowler
Phehlukwayo Andile
all rounder
Senokwane Lesego
batsman
Roelofsen Grant
wicket keeper
van den Bergh Nicholas Jacques
wicket keeper
Simelane Andile
bowler
Van Tonder Raynard
batsman
Smith Jason
batsman
Match has not started yet