Squads North West Dragons vs Dolphins T20 CSA T20 Challenge 13.10.2026

T20

NOW
NOW
DOL
DOL

Playing

NOW
NOW
DOL
DOL
First TeamSecond Team
De Swardt Ruan

wicket keeper

Hermann Rubin

wicket keeper

Bosch Eathan

all rounder

Cele Okuhle

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Parsons Bryce

all rounder

Roelofsen Grant

wicket keeper

Bench

NOW
NOW
DOL
DOL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet