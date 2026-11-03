Squads Northern Districts vs Central Stags T20 Super Smash 30.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bell Xavier
no information yet
Bracewell Doug
all rounder
Brown Josh
batsman
Bruce Tom
batsman
Brown Joshua
no information yet
Clark William
batsman
Carter Joe
batsman
Clarkson Josh
all rounder
Clarke Katene
batsman
Cleaver Dane
wicket keeper
Clarke Kristian
batsman
Field Joey
all rounder
Cooper HR
batsman
Findlay Toby Aitken
no information yet
Fisher Matthew
bowler
Foxcroft Dean
all rounder
Gibson Zak
bowler
Heaphy Curtis
wicket keeper
Hampton Brett
all rounder
Lennox Jayden
bowler
Johnston Scott Sangster
bowler
Patel Ajaz
bowler
Kuggeleijn Scott
all rounder
Randell Brett
bowler
Lellman Fergus
batsman
Schaw Angus
bowler
Pomare Ben
wicket keeper
Schmulian Bradley
all rounder
Popli Bharat
batsman
Tickner Blair
bowler
Pringle Tim
bowler
Toole Raymond
bowler
Raval Jeet
batsman
Young Will
batsman
Robbie O'Donnell
batsman
Santner Mitchell
all rounder
Sclanders Michael
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Wagner Neil
bowler
White Ollie
batsman
Williamson Kane
batsman
Match has not started yet