Squads Northern Districts vs Central Stags T20 Super Smash 30.12.2026

T20

Hamilton

NOR
NOR
CST
CST

Playing

NOR
NOR
CST
CST
First TeamSecond Team
Bell Xavier

no information yet

Bracewell Doug

all rounder

Brown Josh

batsman

Bruce Tom

batsman

Brown Joshua

no information yet

Carter Joe

batsman

Clarkson Josh

all rounder

Cleaver Dane

wicket keeper

Field Joey

all rounder

Cooper HR

batsman

Findlay Toby Aitken

no information yet

Foxcroft Dean

all rounder

Heaphy Curtis

wicket keeper

Hampton Brett

all rounder

Kuggeleijn Scott

all rounder

Pomare Ben

wicket keeper

Raval Jeet

batsman

Young Will

batsman

Santner Mitchell

all rounder

Seifert Tim

wicket keeper

Bench

NOR
NOR
CST
CST

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet