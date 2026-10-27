Squads Chhattisgarh vs Gujarat T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

CHH
CHH
GUJ
GUJ

Playing

CHH
CHH
GUJ
GUJ
First TeamSecond Team
Agarwal Shubham

all rounder

Butte Jivesh

all rounder

Chandraker Shashank

wicket keeper

Kerkar Eknath

wicket keeper

Painkra Prashant

no information yet

Patel Axar

all rounder

Patel Urvil

wicket keeper

Bench

CHH
CHH
GUJ
GUJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet