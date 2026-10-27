Squads Chhattisgarh vs Gujarat T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Shubham
all rounder
Bishnoi Ravi
bowler
Butte Jivesh
all rounder
Chauhan Saurav Dilipsingh
batsman
Chandraker Shashank
wicket keeper
Chawla Piyush
bowler
Chouhan Ashish
batsman
Desai Aarya
batsman
Desai Sanjeet
batsman
Gaja Chintan
bowler
Hurkat Sanidhya
batsman
Gandhi Chirag
batsman
Kerkar Eknath
wicket keeper
Jaiswal Vishal
batsman
Khare Amandeep Narayan
batsman
Kumar Umang Rohit
batsman
Nagwaswalla Arzan
bowler
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Panchal Priyank Kirit
batsman
Painkra Prashant
no information yet
Patel Axar
all rounder
Singh Gagandeep
batsman
Patel Hardik
bowler
Singh Harpreet
batsman
Patel Hemang
bowler
Singh Shubham
bowler
Patel Kshitij
batsman
Sureshrao Ruikar Sumit
all rounder
Patel Ripal
batsman
Thakur Aayush Singh
bowler
Patel Shen Nareshbhai
bowler
Tiwari Rishabh
batsman
Patel Urvil
wicket keeper
Tiwary Anuj
batsman
Match has not started yet