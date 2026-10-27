Squads Goa vs Odisha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

GOA
GOA
ODI
ODI

Playing

GOA
GOA
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Biswal Kartik

all rounder

Luha Prabin

wicket keeper

Pattanaik Rakesh

all rounder

Poddar Govinda

all rounder

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Tari Shubham

no information yet

Tarini Sa

batsman

Bench

GOA
GOA
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet