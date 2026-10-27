Squads Goa vs Odisha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Alemao Felix Bernado
bowler
Biswal Kartik
all rounder
Arunkumar Garg Lakshay
all rounder
Dhupar Rajesh Rajeev
wicket keeper
Bakhale Kashyap
batsman
Luha Prabin
wicket keeper
Gadekar Ishaan Prasad
batsman
Mishra Shantanu
batsman
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Pattanaik Rakesh
all rounder
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Poddar Govinda
all rounder
Prabhudessai Suyash
batsman
Pradhan Debabrata Babrubahan
all rounder
Redkar Mohit Sandeep
all rounder
Sawkar Tunish
bowler
Rathod Harshit
bowler
Siddharth KV
batsman
Rout Soubhagya
batsman
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Samal Swastik
batsman
Tari Shubham
no information yet
Singh Prayash Kumar
bowler
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Tarini Sa
batsman
Tripathi Rahul
batsman
Yadav Abhishek
batsman
Wagha Misal Darshan
all rounder
Match has not started yet