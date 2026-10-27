Squads Kerala vs Tripura T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ajnas M
bowler
Ali Amit
all rounder
Asif KM
bowler
Das Bikramkumar
batsman
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Debnath Bikramjit
batsman
Baby Sachin
batsman
Dey Rajat
batsman
Basith Abdul
all rounder
Majumder Sanjay
bowler
Gopal Shreyas
all rounder
Murasingh Manisankar
all rounder
Joseph Sijomon
bowler
Paul Chiranjit
bowler
Kumar Vinod
bowler
Paul Sankar
bowler
Kunnummal Rohan
batsman
Saha Viki
batsman
Manukrishnan Unnikrishnan
all rounder
Sarkar Abhijit
bowler
Sarkar Ajay
bowler
Nayanar Varun
wicket keeper
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Nizar Salman
batsman
Sultan Pravez
all rounder
Samson Sanju
wicket keeper
Saxena Jalaj
all rounder
Thampi Basil
bowler
Vinod Vishnu
wicket keeper
Vishweshwar Suresh
bowler
Match has not started yet