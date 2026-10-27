Squads Kerala vs Tripura T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026

T20

KER
KER
TRI
TRI

Playing

KER
KER
TRI
TRI
First TeamSecond Team
Ajnas M

bowler

Ali Amit

all rounder

Asif KM

bowler

Dey Rajat

batsman

Basith Abdul

all rounder

Gopal Shreyas

all rounder

Saha Viki

batsman

Nayanar Varun

wicket keeper

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Sultan Pravez

all rounder

Samson Sanju

wicket keeper

Saxena Jalaj

all rounder

Vinod Vishnu

wicket keeper

Bench

KER
KER
TRI
TRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet