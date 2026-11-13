Squads Paarl Royals vs Durban Super Giants T20 SA20 11.02.2027

T20

PAA
PAA
DUR
DUR

Playing

PAA
PAA
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Basson JJ

no information yet

Bedingham David

wicket keeper

Bosch Eathan

all rounder

Hermann Rubin

wicket keeper

Buttler Jos

wicket keeper

Conway Devon

wicket keeper

Mokoena Nqobani

no information yet

Galiem Dayyaan

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Jones Evan

batsman

Powell Rovman

all rounder

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Livingstone Liam

all rounder

Raza Sikandar

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Markram Aiden

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Verreynne Kyle

wicket keeper

Wege Gysbert

no information yet

Wiese David

all rounder

Bench

PAA
PAA
DUR
DUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet