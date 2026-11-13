Squads Paarl Royals vs Durban Super Giants T20 SA20 11.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Baartman Ottniel
bowler
Ackerman Marques
batsman
Basson JJ
no information yet
Ahmad Noor
bowler
Fortuin Bjorn
bowler
Bedingham David
wicket keeper
Halambage Vishen
bowler
Bosch Eathan
all rounder
Hermann Rubin
wicket keeper
Buttler Jos
wicket keeper
Lawrence Dan
batsman
Coetzee Gerald
bowler
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Conway Devon
wicket keeper
Malinga Eshan
bowler
De Zorzi Tony
batsman
Miller David
batsman
Dupavillon Daryn
bowler
Mokoena Nqobani
no information yet
Galiem Dayyaan
all rounder
Motie Gudakesh
bowler
Harmer Simon
bowler
Peter Nqabayomzi
bowler
Islam Taijul
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Jones Evan
batsman
Powell Rovman
all rounder
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Livingstone Liam
all rounder
Raza Sikandar
all rounder
Maphaka Kwena
bowler
Salamkheil Waqar
no information yet
Markram Aiden
all rounder
Tribe Asa Mark
batsman
Narine Sunil
all rounder
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Simelane Andile
bowler
Verreynne Kyle
wicket keeper
Wege Gysbert
no information yet
Viljoen Hardus
bowler
Wiese David
all rounder
Match has not started yet