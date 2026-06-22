Squads Mysore Warriors vs Hubli Tigers T20 T20 Maharaja Trophy 22.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Achar Shreesha
bowler
AC Rohith Kumar
batsman
Ajit Karthik Codanda
all rounder
Bopana Rishi
batsman
Ashraf Sarfaraz
batsman
Cariappa KC
bowler
Bhandage Manoj
all rounder
Deep Singh Daman
no information yet
Dharmani Harshil
no information yet
Dubey Praveen
bowler
Dhuri Bharath
all rounder
Karthikeya KP
no information yet
Dravid Samit
no information yet
Kaverappa Vidwath
bowler
Gowda Dhanush
all rounder
L Manvanth Kumar
all rounder
Gowtham Krishnappa
all rounder
LR Kumar
no information yet
Kamble Shashi Kumar
batsman
Pai Nishchith
no information yet
Krishna Prasidh
bowler
Pandey Manish
batsman
Manager Shoaib
batsman
Reddy Thippa
batsman
Mishra Gautam
bowler
Taha Mohammed
batsman
Yadav Mitrakant
batsman
Nair Karun
batsman
Patil Vidyadhar
bowler
Rawat Rahul
bowler
S U Karthik
batsman
Samarth Ravikumar
batsman
Sharath Srinivas
wicket keeper
Srivastava Smayan
no information yet
Suchith Jagadeesha
bowler
Venkatesh M
no information yet