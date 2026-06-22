Squads Mysore Warriors vs Hubli Tigers T20 T20 Maharaja Trophy 22.06.2026

T20

MYW
MYW

161

HUT
HUT

162

Playing

MYW
MYW
HUT
HUT

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MYW
MYW
HUT
HUT
First TeamSecond Team
Bhandage Manoj

all rounder

Deep Singh Daman

no information yet

Dharmani Harshil

no information yet

Dhuri Bharath

all rounder

Karthikeya KP

no information yet

Dravid Samit

no information yet

Gowda Dhanush

all rounder

L Manvanth Kumar

all rounder

LR Kumar

no information yet

Pai Nishchith

no information yet

Nair Karun

batsman

Sharath Srinivas

wicket keeper

Srivastava Smayan

no information yet

Venkatesh M

no information yet