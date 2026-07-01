Squads Essex vs Surrey T20 T20 Blast 01.07.2026

T20

County Ground

ESS
ESS

233

SUR
SUR

240

Playing

ESS
ESS
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Walter Paul Ian

all rounder

Roy Jason

batsman

Pepper Michael

wicket keeper

Philippe Josh

wicket keeper

Critchley Matt

all rounder

Pope Ollie

batsman

Thomas Adam Roger George

no information yet

Curran Tom

all rounder

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Clark Jordan

all rounder

Akhter Zaman

all rounder

Bennett Charlie Edward

no information yet

Bench

ESS
ESS
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Das Robin

batsman

Jones Mackenzie

all rounder

Curran Sam

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder