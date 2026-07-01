Squads Essex vs Surrey T20 T20 Blast 01.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Walter Paul Ian
all rounder
Roy Jason
batsman
Pepper Michael
wicket keeper
Philippe Josh
wicket keeper
Allison Charles
batsman
Lawrence Dan
batsman
Critchley Matt
all rounder
Evans Laurie
batsman
Benkenstein Luc
batsman
Pope Ollie
batsman
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Thomas Adam Roger George
no information yet
Harmer Simon
bowler
Curran Tom
all rounder
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Jordan Chris
bowler
Snater Shane
bowler
Clark Jordan
all rounder
Akhter Zaman
all rounder
Lawes Thomas Edward
all rounder
Bennett Charlie Edward
no information yet
Topley Reece
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Das Robin
batsman
Abbott Sean
bowler
Jones Mackenzie
all rounder
Curran Sam
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Majid Yousef
bowler