Thomas Edward Lawes

County Championship
Surrey vs Leicestershire
County Championship
SUR
(96 ov.) 412/6
LEI
Surrey vs Essex
County Championship
SUR
ESS
(96 ov.) 325/6
Surrey vs Sussex
County Championship
SUR
(10 ov.) 19/0
SUS
358
Nottinghamshire vs Surrey
County Championship
NOT
(90 ov.) 317/7
SUR
Yorkshire vs Surrey
County Championship
YOR
(96 ov.) 362/4
SUR
Surrey vs Hampshire
County Championship
SUR
421
HAM
(5 ov.) 17/0
Glamorgan vs Surrey
County Championship
GLA
(80 ov.) 244/6
SUR
Surrey vs Nottinghamshire
County Championship
SUR
NOT
Essex vs Surrey
County Championship
ESS
SUR
Surrey vs Yorkshire
County Championship
SUR
YOR
Sussex vs Surrey
County Championship
SUS
SUR
Surrey vs Glamorgan
County Championship
SUR
GLA
Somerset vs Surrey
County Championship
SOM
SUR