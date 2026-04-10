Thomas Edward Lawes

Thomas Edward Lawes

all rounder

Full name:Thomas Edward Lawes
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Sunrisers Leeds

Surrey

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1799
Innings2999
Overs368.463.023.5
Balls---
Maidens6410
Runs1232399243
Wickets6086
Avg20.5349.8740.5
SR36.8647.2523.83
Eco3.346.3310.19
BB822
4w500
5w300
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1799
Innings2185
Not outs413
Runs24632412
Balls Faced54233120
Avg14.4746.286
SR45.3897.8860
Fours29340
Fifties140
Sixies460
Highest55756
Hundreds000

Thomas Edward Lawes Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Kent

Surrey vs Kent

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

116

KEN

KEN

118

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultEssex vs Surrey

Essex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

233

SUR

SUR

240

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Clark, Jordan

Clark, Jordan

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Taylor, James

Taylor, James

Reifer, Nico

Reifer, Nico

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Blake, Josh

Blake, Josh

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Majid, Yousef

Majid, Yousef

Virdi, Amar

Virdi, Amar