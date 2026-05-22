Squads Gloucestershire vs Warwickshire T20 T20 Blast 22.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hammond Miles
batsman
Davies Alex
wicket keeper
Short D'Arcy
all rounder
Yates Robert
batsman
Price Oliver Joseph
all rounder
Hain Sam
batsman
Charlesworth Ben
all rounder
Webster Beau
all rounder
Taylor Jack
batsman
Barnard Ed
bowler
Dhariwal Kamran
no information yet
Thompson Jordan
all rounder
Bracey James
wicket keeper
Lalit Jani Vaansh
no information yet
Jansen Duan
bowler
Woakes Chris
all rounder
De Lange Marchant
bowler
Tariq Usman
no information yet
Taylor Matt
bowler
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Miles Craig
bowler
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bancroft Cameron
batsman
Bamber Ethan
bowler
Boorman Thomas
batsman
Briggs Danny
bowler
Payne David
bowler
Garton George
bowler
Smith Tom
bowler
Latham Tom
wicket keeper
van Buuren Graeme
batsman
Lintott Jacob
bowler