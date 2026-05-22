Squads Gloucestershire vs Warwickshire T20 T20 Blast 22.05.2026

T20

County Ground

GLO
GLO
WAR
WAR

74

Playing

GLO
GLO
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Davies Alex

wicket keeper

Short D'Arcy

all rounder

Hain Sam

batsman

Charlesworth Ben

all rounder

Webster Beau

all rounder

Dhariwal Kamran

no information yet

Thompson Jordan

all rounder

Bracey James

wicket keeper

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Woakes Chris

all rounder

Tariq Usman

no information yet

Bench

GLO
GLO
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Smith Tom

bowler

Latham Tom

wicket keeper