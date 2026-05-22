Joe Moores

T20 Blast
Surrey vs Lancashire
T20 Blast
Kennington Oval
SUR
213
LAN
154
Lancashire vs Nottinghamshire
T20 Blast
Old Trafford
LAN
208
NOT
169
Yorkshire vs Lancashire
T20 Blast
Headingley
YOR
213
LAN
107
Lancashire vs Glamorgan
T20 Blast
Stanley Park
LAN
201
GLA
202
Durham vs Lancashire
T20 Blast
Riverside Ground
DUR
128
LAN
130
Leicestershire vs Lancashire
T20 Blast
Grace Road
LEI
156
LAN
160
Derbyshire vs Lancashire
T20 Blast
County Ground
DER
201
LAN
205
Nottinghamshire vs Lancashire
T20 Blast
Trent Bridge
NOT
181
LAN
180
Lancashire vs Derbyshire
T20 Blast
Old Trafford
LAN
150
DER
150
Lancashire vs Yorkshire
T20 Blast
Old Trafford
LAN
216
YOR
194
Lancashire vs Durham
T20 Blast
Old Trafford
LAN
142
DUR
141