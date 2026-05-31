Squads Middlesex vs Hampshire T20 T20 Blast 31.05.2026

T20

Merchant Taylors’ School Ground

MID
MID

126

HAM
HAM

130

Playing

MID
MID
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Rossington Adam

wicket keeper

Holden Max

batsman

Falconer Caleb

no information yet

Higgins Ryan

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Hollman Luke

all rounder

Fuller James

all rounder

Bosch Eathan

all rounder

Helm Tom

bowler

Lumsden Manny

no information yet

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Bench

MID
MID
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Boyle Matt

batsman

Neal Andrew

no information yet