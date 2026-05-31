Squads Middlesex vs Hampshire T20 T20 Blast 31.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rossington Adam
wicket keeper
Vince James
batsman
Holden Max
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Weatherley Joe
batsman
Falconer Caleb
no information yet
Prest Thomas James
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Dawson Liam
all rounder
Caires Joshua Michael De
batsman
Stubbs Tristan
batsman
Hollman Luke
all rounder
Cartwright Hilton
all rounder
Gohar Zafar
bowler
Fuller James
all rounder
Bosch Eathan
all rounder
Currie Scott
bowler
Helm Tom
bowler
Lumsden Manny
no information yet
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Wood Chris
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Boyle Matt
batsman
Lehmann Jake
batsman
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Neal Andrew
no information yet