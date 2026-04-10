Toby Edward Albert

Toby Edward Albert

batsman

Full name:Toby Edward Albert
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Dubai Capitals

Hampshire

Southern Brave

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches51323
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches51323
Innings91218
Not outs125
Runs223403263
Balls Faced600407223
Avg27.8740.320.23
SR37.1699.01117.93
Fours254424
Fifties120
Sixies1310
Highest698438
Hundreds000

Toby Edward Albert Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

LiveHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

190

KEN

KEN

(10 ov.) 96/2

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Atkinson, Gus

Atkinson, Gus

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Orr, Ali

Orr, Ali

Karunaratne, Chamika

Karunaratne, Chamika

Warner, David

Warner, David

Ngarava, Richard

Ngarava, Richard

Khan, Muhammad Mohsin

Khan, Muhammad Mohsin