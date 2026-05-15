Andrew John Neal

Andrew John Neal

Full name:Andrew John Neal
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Hampshire

Andrew John Neal Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

ResultHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

190

KEN

KEN

171

ResultHampshire vs Middlesex

Hampshire vs Middlesex

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

159

MID

MID

162

ResultEssex vs Hampshire

Essex vs Hampshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

134

HAM

HAM

130

ResultSussex vs Hampshire

Sussex vs Hampshire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

186

HAM

HAM

190

ResultHampshire vs Essex

Hampshire vs Essex

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

211

ESS

ESS

136

ResultHampshire vs Nottinghamshire

Hampshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Edgbaston

HAM

HAM

187

NOT

NOT

160

One-Day Cup

ResultYorkshire vs Hampshire

Yorkshire vs Hampshire

One-Day Cup

North Marine Road Ground

YOR

YOR

270

HAM

HAM

320

ResultHampshire vs Middlesex

Hampshire vs Middlesex

One-Day Cup

The Rose Bowl

HAM

HAM

124

MID

MID

284

ResultWorcestershire vs Hampshire

Worcestershire vs Hampshire

One-Day Cup

County Ground

WOR

WOR

307

HAM

HAM

303

ResultEssex vs Hampshire

Essex vs Hampshire

One-Day Cup

County Ground

ESS

ESS

317

HAM

HAM

321

ResultHampshire vs Durham

Hampshire vs Durham

One-Day Cup

The Rose Bowl

HAM

HAM

246

DUR

DUR

249

ResultHampshire vs Glamorgan

Hampshire vs Glamorgan

One-Day Cup

The Rose Bowl

HAM

HAM

263

GLA

GLA

173

UpcomingSussex vs Hampshire

Sussex vs Hampshire

One-Day Cup

County Ground in Hove

SUS

SUS

HAM

HAM

Another Players

Orr, Ali

Orr, Ali

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Jack, Eddie

Jack, Eddie

Weatherley, Joe

Weatherley, Joe

Prest, Thomas James

Prest, Thomas James

Kelly, Dominic

Kelly, Dominic

Gubbins, Nick

Gubbins, Nick

Barker, Keith

Barker, Keith

Organ, Felix

Organ, Felix

Fuller, James

Fuller, James