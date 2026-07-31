Squads Mississauga Bangla Tigers vs Surrey Jaguars T20i Global T20 Canada 31.07.2026

T20i

MIS
MIS
SUR
SUR

Playing

MIS
MIS
SUR
SUR

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MIS
MIS
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Ahmed Iftikhar

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Bajwa Gurbaz

no information yet

Dosanjh Navjot

no information yet

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Hinds Terrance

all rounder

Heyliger Dillon

all rounder

Joshi Padam

no information yet

Khan Farhan

no information yet

Mayers Kyle

all rounder

McMullen Brandon

all rounder

Movva Shreyas

wicket keeper

Nabi Mohammad

all rounder

Reddy Ravinder

no information yet

Narine Sunil

all rounder

Siddiqui Junaid

all rounder

Singh Harmeet

all rounder

Singh Tajinder

all rounder

Singh Virandeep

all rounder

Smith Odean

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Wiese David

all rounder

Tariq Hamza

wicket keeper