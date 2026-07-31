Squads Mississauga Bangla Tigers vs Surrey Jaguars T20i Global T20 Canada 31.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Iftikhar
all rounder
Bhagwan Udhaya
bowler
Al Hasan Shakib
all rounder
Cheema Rizwan
batsman
Bajwa Gurbaz
no information yet
Dhaliwal Navneet
batsman
Dosanjh Navjot
no information yet
Gill Mansab
batsman
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Hinds Terrance
all rounder
Heyliger Dillon
all rounder
Joshi Padam
no information yet
Islam Shoriful
bowler
Lister Benjamin
bowler
Khan Farhan
no information yet
Mayers Kyle
all rounder
Muhammad Waseem
batsman
McMullen Brandon
all rounder
Parbeja Nav
bowler
Movva Shreyas
wicket keeper
Pathan Rayyan
bowler
Nabi Mohammad
all rounder
Reddy Ravinder
no information yet
Narine Sunil
all rounder
Sidhu Gurpal Singh
all rounder
Siddiqui Junaid
all rounder
Singh Pargat
batsman
Singh Harmeet
all rounder
Singh Tajinder
all rounder
Singh Virandeep
all rounder
Smith Odean
all rounder
Stoinis Marcus
all rounder
Wiese David
all rounder
Tariq Hamza
wicket keeper
Zazai Hazrat
batsman
van Beek Logan
bowler