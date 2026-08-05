Squads Toronto Nationals vs Montreal Tigers T20i Global T20 Canada 05.08.2026

T20i

TOR
TOR
MON
MON

Playing

TOR
TOR
MON
MON

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

TOR
TOR
MON
MON
First TeamSecond Team
Ayub Saim

batsman

Bosch Corbin

all rounder

Bin Zafar Saad

all rounder

Dhull Parveen

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Lynn Chris

batsman

Gous Andries

wicket keeper

Raina Prabhasees

no information yet

Randhawa Charanjit

no information yet

Ravi Anoop

no information yet

Malik Farhan

no information yet

Mann Kanwar

all rounder

Matharu Jatinder

no information yet

Nawaz Mohammad

all rounder

Rohid Muhammad

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Siddique Zunaed

no information yet

Singh Jagandeep

no information yet

Smit JJ

all rounder