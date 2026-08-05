Squads Toronto Nationals vs Montreal Tigers T20i Global T20 Canada 05.08.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Bajwa Dilpreet Singh
all rounder
Ayub Saim
batsman
Bosch Corbin
all rounder
Bin Zafar Saad
all rounder
Dhull Parveen
no information yet
Dilraj Deol
batsman
Hundal Yuvraj Singh
bowler
Dutta Nikhil
bowler
Khan Zahoor
bowler
Erasmus Gerhard
batsman
Latham Tom
wicket keeper
Farooqi Fazalhaq
bowler
Lynn Chris
batsman
Gous Andries
wicket keeper
Manenti Benjamin
bowler
Hossain Rishad
bowler
Naveen-ul-Haq
bowler
Kapoor Armaan
batsman
Omarzai Azmatullah
all rounder
Khan Zaman
bowler
Raina Prabhasees
no information yet
Kirton Nicholas
batsman
Randhawa Charanjit
no information yet
Kumar Rohit
batsman
Ravi Anoop
no information yet
Malik Farhan
no information yet
Rutherford Sherfane
batsman
Mann Kanwar
all rounder
Saifuddin Mohammad
all rounder
Matharu Jatinder
no information yet
Sana Kaleem
bowler
Munro Colin
batsman
Varadharajan Aaditya
all rounder
Nawaz Mohammad
all rounder
Rohid Muhammad
all rounder
Shafique Abdullah
batsman
Shazad Rommel
bowler
Shepherd Romario
all rounder
Siddique Zunaed
no information yet
Singh Jagandeep
no information yet
Smit JJ
all rounder
Van der Dussen Rassie
batsman