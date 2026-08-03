Squads Toronto Nationals vs Vancouver Knights T20i Global T20 Canada 03.08.2026

T20i

TOR
TOR
VAN
VAN

Playing

TOR
TOR
VAN
VAN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

TOR
TOR
VAN
VAN
First TeamSecond Team
Airee Dipendra

all rounder

Ayub Saim

batsman

Ali Asif

batsman

Bin Zafar Saad

all rounder

Azam Babar

batsman

Girdhar Mandeep

no information yet

Gous Andries

wicket keeper

Pretorius Dwaine

all rounder

Rippon Michael

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Samra Yuvraj

no information yet

Thaker Harsh

all rounder

Malik Farhan

no information yet

Mann Kanwar

all rounder

Matharu Jatinder

no information yet

Nawaz Mohammad

all rounder

Rohid Muhammad

all rounder

Shepherd Romario

all rounder

Siddique Zunaed

no information yet

Singh Jagandeep

no information yet

Smit JJ

all rounder