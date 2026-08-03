Squads Toronto Nationals vs Vancouver Knights T20i Global T20 Canada 03.08.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Airee Dipendra
all rounder
Ayub Saim
batsman
Ali Asif
batsman
Bin Zafar Saad
all rounder
Amir Mohammad
bowler
Dilraj Deol
batsman
Anwar Sarmad
bowler
Dutta Nikhil
bowler
Azam Babar
batsman
Erasmus Gerhard
batsman
Girdhar Mandeep
no information yet
Farooqi Fazalhaq
bowler
Lamichhane Sandeep
bowler
Gous Andries
wicket keeper
Pretorius Dwaine
all rounder
Hossain Rishad
bowler
Rippon Michael
all rounder
Kapoor Armaan
batsman
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Khan Zaman
bowler
Samra Yuvraj
no information yet
Kirton Nicholas
batsman
Sharma Shubham
batsman
Kumar Rohit
batsman
Thaker Harsh
all rounder
Malik Farhan
no information yet
Trumpelmann Ruben
bowler
Mann Kanwar
all rounder
van Meekeren Paul
bowler
Matharu Jatinder
no information yet
Munro Colin
batsman
Nawaz Mohammad
all rounder
Rohid Muhammad
all rounder
Shafique Abdullah
batsman
Shazad Rommel
bowler
Shepherd Romario
all rounder
Siddique Zunaed
no information yet
Singh Jagandeep
no information yet
Smit JJ
all rounder
Van der Dussen Rassie
batsman