Squads Desert Vipers vs Gulf Giants T20i International League T20 29.11.2026

T20i

DES
DES
GUL
GUL

Playing

DES
DES
GUL
GUL
First TeamSecond Team
Aravind Vritiya

wicket keeper

Ali Moeen

all rounder

Bruce Tom

batsman

Bhavsar Meet

wicket keeper

Curran Sam

all rounder

Clark Jordan

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Gous Andries

wicket keeper

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Khan Aayan

all rounder

Holden Max

batsman

Khan Asif

batsman

Moores Tom

wicket keeper

Nawaz Hasan

no information yet

Pahal Sanjay

all rounder

Razzaq Haider

all rounder

Tucker Lorcan

wicket keeper

Tariq Usman

no information yet

Zuhaib Muhammad

all rounder

Bench

DES
DES
GUL
GUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet