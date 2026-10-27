Squads Desert Vipers vs Gulf Giants T20i International League T20 29.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmad Noor
bowler
Adair Mark
bowler
Ahmad Qais
bowler
Ahmad Ishtiaq
bowler
Aravind Vritiya
wicket keeper
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Baraki Faisal Khan
batsman
Ali Moeen
all rounder
Bruce Tom
batsman
Bhavsar Meet
wicket keeper
Curran Sam
all rounder
Clark Jordan
all rounder
Dawoodzai Faridoon
bowler
Dawson Liam
all rounder
Ferguson Lockie
bowler
Dickson Sean
batsman
Gohar Zafar
bowler
Erasmus Gerhard
batsman
Gous Andries
wicket keeper
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Hasaranga Wanindu
all rounder
Khan Aayan
all rounder
Holden Max
batsman
Khan Asif
batsman
Khan Matiullah
bowler
Klaassen Fred
bowler
Lawrence Dan
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Muyeye Tawanda
batsman
Muzarabani Blessing
bowler
Nawaz Hasan
no information yet
Omarzai Azmatullah
all rounder
Pahal Sanjay
all rounder
Razzaq Haider
all rounder
Payne David
bowler
Shamsi Tabraiz
bowler
Shah Naseem
bowler
Simmonds Ramon Romario
bowler
Tahir Bilal
batsman
Tucker Lorcan
wicket keeper
Tanveer Khuzaima Bin
bowler
Vince James
batsman
Tariq Usman
no information yet
Wood Chris
bowler
Zaman Fakhar
batsman
Zuhaib Muhammad
all rounder
Match has not started yet