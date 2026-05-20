Squads England vs New Zealand T20i T20 Series England vs New Zealand, Women 20.05.2026

T20iCounty Ground, Derby
ENG
ENG

140

NZL
NZL

136

Playing

ENG
ENG
NZL
NZL
First TeamSecond Team
Capsey Alice

all rounder

Bates Suzie

all rounder

Gaze Izzy

wicket keeper

Kerr Amelia

all rounder

Devine Sophie

all rounder

Gibson Danielle

all rounder

Jones Amy

wicket keeper

Dean Charlie

all rounder

Sharp Izzy

all rounder

Kerr JM

bowler

Illing Bree

all rounder

Bench

ENG
ENG
NZL
NZL
First TeamSecond Team
Devonshire Flora

all rounder

Heath Bess

wicket keeper

Inglis Polly

wicket keeper

Wong Issy

bowler