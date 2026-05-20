Squads England vs New Zealand T20i T20 Series England vs New Zealand, Women 20.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dunkley Sophia
batsman
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Capsey Alice
all rounder
Bates Suzie
all rounder
Bouchier Maia
batsman
Gaze Izzy
wicket keeper
Knight Heather
batsman
Kerr Amelia
all rounder
Kemp Freya
bowler
Devine Sophie
all rounder
Gibson Danielle
all rounder
Halliday Brooke
batsman
Jones Amy
wicket keeper
Green Maddy
batsman
Dean Charlie
all rounder
Sharp Izzy
all rounder
Ecclestone Sophie
all rounder
Kerr JM
bowler
Smith Linsey
bowler
Mair Rosemary
bowler
Bell Lauren
bowler
Illing Bree
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Filer Lauren
bowler
Devonshire Flora
all rounder
Heath Bess
wicket keeper
Inglis Polly
wicket keeper
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Patel Nensi
bowler
Wong Issy
bowler
Tahuhu Lea
bowler
Wyatt Danielle
batsman