Squads England vs New Zealand T20i T20 Series England vs New Zealand, Women 23.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Dunkley Sophia
batsman
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Capsey Alice
all rounder
Gaze Izzy
wicket keeper
Bouchier Maia
batsman
Kerr Amelia
all rounder
Knight Heather
batsman
Devine Sophie
all rounder
Kemp Freya
bowler
Halliday Brooke
batsman
Gibson Danielle
all rounder
Green Maddy
batsman
Jones Amy
wicket keeper
Sharp Izzy
all rounder
Dean Charlie
all rounder
Kerr JM
bowler
Wong Issy
bowler
Patel Nensi
bowler
Smith Linsey
bowler
Tahuhu Lea
bowler
Bell Lauren
bowler
Illing Bree
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Ecclestone Sophie
all rounder
Bates Suzie
all rounder
Filer Lauren
bowler
Devonshire Flora
all rounder
Heath Bess
wicket keeper
Inglis Polly
wicket keeper
Sciver-Brunt Natalie Ruth
all rounder
Mair Rosemary
bowler
Wyatt Danielle
batsman